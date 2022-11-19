مدرب قطر: جاهزون بعرض قوي غدًا أمام الإكوادور

قال المدير الفني لمنتخب قطر، فليكس سانشيز، إن الإكوادور خصم قوي، وإن منتخب العنابي جاهز من أجل تقديم عرض كبير في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 غداً الأحد.

متعة الجماهير

وقال سانشيز في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “بطولة كأس العالم في قطر مذهلة وأتمنى أن تستمتع الجماهير بهذه الاحتفالية الكروية العالمية”.

منتخب قوي

وأضاف: “الخطة في السنوات الأخيرة تمثلت في بناء منتخب قطري قوي مشرف، وقمنا بعمل كبير رفقة كافة اللاعبين”.

وتابع: “لاعبو المنتخب القطري قدموا تضحيات كبيرة من أجل تقديم صورة مشرفة في كأس العالم، سنرى غداً ثمار تعبنا وجهدنا وعملنا”.

يوم كبير

وأردف: “جاهزون من أجل تقديم عرض كبير ووجه مشرف يسعد الجماهير القطرية، غداً سيكون يوماً كبيراً وسيبقى خالداً في الأذهان”.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، مساء غد الأحد، بين منتخبي قطر مستضيف البطولة والإكوادور.