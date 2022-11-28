مدرب قطر يتحدى هولندا: سننافس ونستمتع

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أكد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم، أن العنابي سيحاول منافسة المنتخب الهولندي وتحقيق نتيجة إيجابية مع الاستمتاع بالمباراة التي تُقام غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم بقطر.
وتحدث سانشيز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخب الهولندي قائلًا: ” سنلعب ضد أقوى المنتخبات المصنفة عالميًا ونُدرك بأن مواجهة المنتخب الهولندي صعبة، ولكننا غدًا سنقدم أفضل مالدينا وننافس ونستمتع بالمواجهة، لنجعل الشعب القطري فخورًا بنا”.
وأضاف مدرب المنتخب القطري: ” هذه مشاركتنا وخبرتنا الأولى في المونديال، وأشعر بالفخر ولا أشعر بخيبة الآمل، ونطمح للمشاركة في بطولات قادمة من كأس العالم”.
أما المعز علي مهاجم المنتخب القطري فقال: ” هذه مشاركتنا الأولى في المونديال وكنا نريد إسعاد جماهيرنا، ولكن تلك المشاركة لن تكون الأخيرة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا أمام المنتخب الهولندي”.
وكان المنتخب القطري ودع منافسات المونديال، بعد خسارته من السنغال يوم الجمعة الماضية في الجولة الثانية، بينما لا تزال حظوظ منتخب هولندا للتأهل إلى دور الـ16 قائمة بعد التعادل مع الإكوادور.
وتُقام مباراة هولندا ضد قطر غدًا بين المنتخبين في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت، وتُنقل عبر قناتي BEIN SPORTS CONNECT, TOD APP BEIN SPORTS.
وسيكون التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا مكونًا من: ” نوبرت، فان دايك، تيمبر، ناثان آكي، بيرجيس، دومفريس، فرينكي دي يونج، دالي بليند، بيرجوين، جاكبو، ديباي”.
أما التشكيل المتوقع لمنتخب قطر : ” سعد الشيب، عبدالكريم حسن، خوخي بو علام، بسام الراوي، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي”.