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مؤكدًا صعوبة مواجهة السنغال

مدرب قطر يكشف أسباب الخسارة ضد الإكوادور

2022-11-21 الساعة 12:14
مدرب قطر يكشف أسباب الخسارة ضد الإكوادور
المواطن - الرياض

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كشف المدير الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم، الإسباني فيليكس سانشيز، أسباب الخسارة ضد الإكوادور في انطلاقة منافسات كأس العالم 2022، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مواجهة السنغال المقبلة.

أسباب خسارة قطر

ولعب منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد نظيره الإكوادوري، على إستاد البيت في افتتاح مونديال 2022، وفاز الفريق الضيف بهدفين دون رد سجلهما إينير فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول.

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لقطات من تشجيع جماهير الأخضر في سوق واقف

وشدد سانشيز خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد لقاء قطر ضد الإكوادور، على ضرورة غلق صفحة الهزيمة، والتركيز في المباراة المقبلة أمام السنغال؛ لأنه سيكون أصعب.

منتخب قطر
لاعبو العنابي – المصدر @QFA

وأضاف: “العنابي لديه المقومات للتحسن، لكن اللاعبين عانوا من التوتر، وافتقدوا الدقة في التمريرات، ولم يستطيعوا التعامل بشكل إيجابي مع هجوم المنافس، ومنتخب الإكوادور استحق الفوز”.

وتابع سانشيز تصريحاته قائلًا: “خسرنا لأننا ارتكبنا أخطاء في بداية المباراة، خاصة فيما يتعلق بالتمرير أو التعامل مع هجمات الإكوادور، واستطاع المنافس استغلال الأمر”.

وأشار إلى تحسن الأداء في الشوط الثاني، إلا أنه ليس على المستوى المطلوب، وتابع: “خضنا أولى مبارياتنا في المونديال، وهو ما أرهب وأقلق اللاعبين.. الإعداد كان جيدًا، لكننا نلعب لأول مرة في كأس العالم”.

قطر والإكوادور
جانب من المباراة – المصدر fifa

مواجهات المونديال

ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر الأول لكرة القدم مباراته الثانية في كأس العالم 2022 أمام السنغال يوم 25 نوفمبر، ويواجه هولندا في ختام مرحلة المجموعات.

قطر ضد الإكوادور
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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