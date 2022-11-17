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متوقعًا تحقيقه نتائج إيجابية بالمونديال

مدرب كرواتيا: أعجبني مستوى الأخضر

2022-11-17 الساعة 1:54
مدرب كرواتيا: أعجبني مستوى الأخضر
المواطن - الرياض

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أبدى مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، زلاتكو داليتش، إعجابه بمستوى السعودية، متوقعًا تحقيقه لنتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم 2022.

فوز كرواتيا بصعوبة

ولعب منتخب كرواتيا ضد نظيره السعودي، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام استعداداتهما للمشاركة في مونديال 2022، وانتهت المباراة بهزيمة الأخضر نظيف سجله أندريه كراماريتش عند الدقيقة 83.

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وعلق زلاتكو لبرنامج ملعب SBC، قائلًا: “السعودية لديها منتخب جيد، ويلعب بطريقة تتسم بالضغط الكبير والشرس ومتناسق مع بعضه البعض، وسنحت له فرص كثيرة للتسجيل أمامنا في المباراة”.

السعودية وكرواتيا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وتابع: “بصراحة، أعجبني بشدة المنتخب السعودي في تناغمه وطريقة تطبيقه للضغط العالي بشكل جيد، والمباراة كانت صعبة للغاية، ولم تكن سهلة علينا، خصوصًا أنهم لعبوا معنا بضغط وعنف في الالتحام وحماس كبير، وأعتقد أن السعودية ستحقق نتائج جيدة في كأس العالم 2022“.

وواصل زلاتكو تصريحاته قائلًا: “أشكر الفيصلي والهلال على إعطائي الفرصة للعمل في السعودية، والآن أنا مدرب منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، ونحن نقاتل لتحقيق شيء في كأس العالم 2022”.

السعودية ضد كرواتيا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

الاستعداد للمونديال

وأضاف: “حققنا وصافة النسخة الماضية لكأس العالم 2018، والجميع يتوقع نتائج أفضل لكرواتيا في مونديال قطر، وأهدافي تجاوز دور المجموعات لأنها مباريات قوية خصوصًا أول مباراة لنا بالبطولة أمام المغرب، وأنهم لديهم منتخب قوي جدًّا وأعرف أنها ستكون صعبة علينا”.

واختتم زلاتكو تصريحاته قائلًا: “لعبنا بتشكيلتنا الأساسية في ودية السعودية قبيل مواجهة المغرب في أولى مبارياتنا بكأس العالم 2022، وندرك جيدًا خطورة وصعوبة هذه المباراة، ونحن نحضر للمواجهة، وأظن أننا قمنا بعمل جيد والسعودية كذلك لمباراتها الأولى أمام الأرجنتين، وأتمنى التوفيق لنا وأنا متفائل”.

منتخب كرواتيا - السعودية وكرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

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