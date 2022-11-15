Icon

احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
غدًا في لقاء ودي

مدرب كرواتيا: مواجهة الأخضر مهمة

2022-11-15 الساعة 6:53
مدرب كرواتيا: مواجهة الأخضر مهمة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على أن مواجهة الأخضر غدًا في لقاء ودي، تجربة مهمة للمنتخب الكرواتي.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحفي اليوم قبل المباراة: ” المنتخب السعودي يملك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وهو مدرب على مستوى عالٍ، هي مباراة مهمة أتمنى استفادة المنتخبين منها”.

قد يهمّك أيضاً
Img

حساب المواطن يوضح المدة المتبقية لاستمرار الدعم الإضافي

Img

منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان لـ الطاقة المستدامة

وأضاف زلاتكو: ” سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السعودية، نحن وصيف نسخة 2018 والتحدي أكبر بالنسبة لنا في مونديال قطر”.

الأخضر وكرواتيا

وتُعد مباراة السعودية وكرواتيا هي آخر وديات المنتخبين قبل السفر إلى قطر، من أجل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق منافساتها يوم 20 نوفمبر الجاري.

القناة الناقلة 

وسوف تُنقل المباراة عبر قناة SSC على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا

السعودية اليوم
قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023
الرياضة

قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023

الرياضة
موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة
السعودية اليوم

موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة

السعودية اليوم
افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم
العالم

افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم

العالم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...

الملك سلمان
سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023
السعودية اليوم

سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023

السعودية اليوم
تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال
آخر الاخبار

تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال

آخر الاخبار
إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل
السعودية اليوم

إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل

السعودية اليوم