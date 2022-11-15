مدرب كرواتيا: مواجهة الأخضر مهمة

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على أن مواجهة الأخضر غدًا في لقاء ودي، تجربة مهمة للمنتخب الكرواتي.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحفي اليوم قبل المباراة: ” المنتخب السعودي يملك المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وهو مدرب على مستوى عالٍ، هي مباراة مهمة أتمنى استفادة المنتخبين منها”.

وأضاف زلاتكو: ” سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السعودية، نحن وصيف نسخة 2018 والتحدي أكبر بالنسبة لنا في مونديال قطر”.

الأخضر وكرواتيا

وتُعد مباراة السعودية وكرواتيا هي آخر وديات المنتخبين قبل السفر إلى قطر، من أجل المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق منافساتها يوم 20 نوفمبر الجاري.

القناة الناقلة

وسوف تُنقل المباراة عبر قناة SSC على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.