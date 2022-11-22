مدني الأحساء يخمد حريقًا بمصنع مواد غذائية

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن رجالها بالأحساء من إخماد حريق بمصنع مواد غذائية بحي المبرز.
ونشر الدفاع المدني صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة عدم إصابة أي شخص في هذا الحادث.
جاء ذلك وسط تفاعل من مرتادي موقع “تويتر”، الذين يشيدون ببطولات رجال الدفاع المدني في كافة المناطق.