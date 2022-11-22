مدني الأحساء يخمد حريقًا بمصنع مواد غذائية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، تمكن رجالها بالأحساء من إخماد حريق بمصنع مواد غذائية بحي المبرز.

عدم وجود إصابات

ونشر الدفاع المدني صورتين من عمليات إخماد الحريق، مؤكدة عدم إصابة أي شخص في هذا الحادث.

جاء ذلك وسط تفاعل من مرتادي موقع “تويتر”، الذين يشيدون ببطولات رجال الدفاع المدني في كافة المناطق.