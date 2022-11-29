مدني المدينة المنورة: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة القصوى

أعلن متحدث الدفاع المدني في المدينة المنورة، المقدم نعيم مكي، عن الجاهزية الكاملة لمواجهة هطول الأمطار على مستوى المنطقة، وفقًا لتحذيرات الأرصاد عن الحالة المطرية.

إجراءات استباقية

وأوضح مكي، خلال مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أنه تم تطبيق الإجراءات الميدانية الاستباقية للحالة الجوية، بالتنسيق مع فرق الدعم بين المحافظات، ومع فرق الإنقاذ وحالات الطوارئ لمواجهة ومتابعة الحالة المطرية بالتعامل مع البلاغات.

وأهاب مكي بالمواطنين والمقيمين في المدينة المنورة أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات الدفاع المدني بالابتعاد عن أماكن تجمعات السيول وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.