مدني المدينة المنورة ينقذ عائلة احتجزتها سيول الفقير

أنقذ مدني المدينة المنورة، عائلة من 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في سيل بقرية الفقير.

صحة جيدة

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، صورة توثق جهود رجاله لإنقاذ العائلة، مؤكدًا أنهم بصحة جيدة – ولله الحمد.