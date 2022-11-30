مدني المدينة المنورة ينقذ عائلة احتجزتها سيول الفقير

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أنقذ مدني المدينة المنورة، عائلة من 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في سيل بقرية الفقير.
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، صورة توثق جهود رجاله لإنقاذ العائلة، مؤكدًا أنهم بصحة جيدة – ولله الحمد.