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خرجوا بصحة جيدة

مدني المدينة المنورة ينقذ عائلة احتجزتها سيول الفقير

2022-11-30 الساعة 7:16
مدني المدينة المنورة ينقذ عائلة احتجزتها سيول الفقير
المواطن - الرياض

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أنقذ مدني المدينة المنورة، عائلة من 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة في سيل بقرية الفقير.

صحة جيدة

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، صورة توثق جهود رجاله لإنقاذ العائلة، مؤكدًا أنهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

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