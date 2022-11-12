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احتجزهم السيل داخل مركبة

مدني حائل يفك احتجاز 4 أشخاص بوادي الحفنة

2022-11-12 الساعة 11:48
مدني حائل يفك احتجاز 4 أشخاص بوادي الحفنة
المواطن - الرياض

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تمكن فريق الدفاع المدني بحائل، من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة.

احتجاز بمركبة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، “أنقذ مدني حائل (4) أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد”.

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أمطار حائل

وشهدت منطقة حائل أمطارًا متوسطة إلى غزيرة منذ الخميس، حيث شملت تأثيراتها مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر، ما أدى إلى تكون المستنقعات وجريان الأودية والشعاب على إثرها.

 

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