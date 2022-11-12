مدني حائل يفك احتجاز 4 أشخاص بوادي الحفنة

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تمكن فريق الدفاع المدني بحائل، من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، “أنقذ مدني حائل (4) أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد”.
وشهدت منطقة حائل أمطارًا متوسطة إلى غزيرة منذ الخميس، حيث شملت تأثيراتها مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر، ما أدى إلى تكون المستنقعات وجريان الأودية والشعاب على إثرها.