Icon

متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب Icon أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي Icon بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي Icon محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم Icon 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اطلع على برامج تأهيل المنسوبين

مدير الأمن العام يتفقد إدارات شؤون التدريب بالرياض

2022-11-20 الساعة 7:38
مدير الأمن العام يتفقد إدارات شؤون التدريب بالرياض
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الأحد، إدارات شؤون التدريب ومدينة تدريب الأمن العام في منطقة الرياض.

برامج تأهيل

ووقف البسامي على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التطبيقية الحديثة المعمول بها في مجال تأهيل وإعداد منسوبي الأمن من جميع النواحي التطبيقية والعملية.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لمؤازرة جماهيرية للأخضر الأولمبي بكأس غرب آسيا

Img

ألمانيا تدرس دعم للكهرباء للمبتعثين

وشملت الجولة التفقدية الاطلاع على ميدان المهارات الخاصة والتقنيات المتقدمة في الاستيقاف ومواقع إزالة وإبطال المتفجرات وميدان الرماية ومعهد الأدلة الجنائية ومعهد التدريب النسوي والخطة الاستراتيجية المقترحة لشؤون التدريب.

مواصلة العطاء

وحث مدير الأمن العام المسؤولين في مدينة التدريب على مواصلة العطاء والحرص على التطبيق العملي للمتدربين والمتدربات والإعداد المعنوي جنبًا إلى جنب مع الإعداد البدني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف
صحة وطب‎

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف

صحة وطب‎
مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو
الرياضة العالمية

مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو

الرياضة العالمية
أعظم تطبيق في نظام الـ iOS
تكنولوجيا

أعظم تطبيق في نظام الـ iOS

تكنولوجيا
المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة
السعودية اليوم

المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال
الرياضة العالمية

كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال

الرياضة العالمية
طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول
العالم

طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول

العالم
لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك
آخر الاخبار

لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

آخر الاخبار
سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر
كأس العالم

سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر

كأس العالم