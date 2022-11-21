مدير عام الجوازات يتفقد صالة المشجعين في منفذ سلوى

تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان اليحيى، الصالة المخصصة لمشجعي كأس العالم 2022 في منفذ سلوى الحدودي.

إشادة بجهود الجوازات

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، جانبًا من حديث الفريق اليحيى مع أحد المشجعين، الذي أشاد بالجاهزية التامة وإنهاء الإجراءات بسهولة.

وقال المسافر خلال حديثه لـ الفريق اليحيى: “ولا أروع”، ليرد مدير عام الجوازات: “أنت تجامل”، ليقول الرجل: “والله ما أجامل.. كنا جايين متوقعين أن في كركبة كده لكن ما شاء الله يعطيكم ألف عافية”.

جولات تفقدية متواصلة

ويواصل مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، تفقد جوازات منفذ سلوى الحدودي، من أجل الوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمسافرين الراغبين بحضور فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.