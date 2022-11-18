مدينة رسول الله تاريخٌ وإرثٌ وعراقة

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نشرت وزارة الحج والعمرة صورًا تبين جماليات المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك بوسم “مكة والمدينة في انتظاركم بشوق” الذي أطلقته الحج والعمرة على موقع تويتر، ترحيبًا بضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، وبمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي.
أطلقت المملكة الشهر الماضي منصة نسك الإلكترونية، لحجز باقة العمرة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة العمرة وزيارة بيت الله الحرام.
جاء ذلك بالتزامن مع إلغاء القيود الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
من أبرز خدمات منصة نسك، حجز مناسك العمرة، تسهيل الإجراءات التي تتعلق بعملية الدفع والحجز، وكذلك التوصيل، حجز الرحلات السياحية والثقافية، وزيارة الأماكن الأثرية بالمملكة، خدمات عالية المستوى للمعتمرين والزوار، خدمة إصدار التأشيرات، تقديم دورات المتخصصة للعاملين بالقطاع الخاص.
بالإضافة إلى خرائط تفاعلية للأماكن المقدسة، والاطلاع على العروض المميزة والمتنوعة.