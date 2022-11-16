مراسل SSC : سلمان الفرج جاهز وتغييره سيكون تكتيكيًا

كشف مساعد المحمود مراسل قنوات SSC أن اللاعب سلمان الفرج جاهز بنسبة 100% فنيًا وبدنيًا للمشاركة في مباريات كأس العالم، بعد أن تواجد في التشكيلة الأساسية للأخضر لمواجهة كرواتيا اليوم.

وقال المحمود: ” حسب حديثي مع الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد، فإن الفرج جاهز بنسبة 100% لمباراة كرواتيا ولمباريات المونديال، وإذا حدث أي تغيير فسيكون تكتيكيًا فقط”.

سلمان الفرج يعود

وعاد الفرج للتشكيل الأساسي للأخضر بعد الإصابة التي كان تعرض لها في كتفه في مباراة آيسلندا الودية الأحد قبل الماضي.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فراس البريكان، صالح الشهري”.