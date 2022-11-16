مراسل SSC : سلمان الفرج جاهز وتغييره سيكون تكتيكيًا

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
كشف مساعد المحمود مراسل قنوات SSC أن اللاعب سلمان الفرج جاهز بنسبة 100% فنيًا وبدنيًا للمشاركة في مباريات كأس العالم، بعد أن تواجد في التشكيلة الأساسية للأخضر لمواجهة كرواتيا اليوم.
#مراسل_SSC | مساعد المحمود:
حسب حديثي مع الجهاز الفني للمنتخب، سلمان الفرج جاهز 100% وإذا حدث تغيير فإنه تغيير تكتيكي فقط .#السعودية_كرواتيا #SSC pic.twitter.com/FacGd3VV0vقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2022
وقال المحمود: ” حسب حديثي مع الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد، فإن الفرج جاهز بنسبة 100% لمباراة كرواتيا ولمباريات المونديال، وإذا حدث أي تغيير فسيكون تكتيكيًا فقط”.
وعاد الفرج للتشكيل الأساسي للأخضر بعد الإصابة التي كان تعرض لها في كتفه في مباراة آيسلندا الودية الأحد قبل الماضي.
وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، فراس البريكان، صالح الشهري”.
أما القائمة الاحتياطية فيتواجد بها ” محمد اليامي، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، محمد البريك، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، رياض شراحيلي، نواف العابد، هتان باهبري، عبدالرحمن العبود، ناصر الدوسري، هيثم عسيري”.
وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الأرجنتيني ظهر الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من مباريات كأس العالم عن المجموعة الثالثة.