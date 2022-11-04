مراوغات وأهداف شيكابالا مع الزمالك

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نشر نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابلا، عبر حسابه بموقع تويتر، لقطات لأبرز مراوغاته وأهدافه الحاسمة والجميلة مع نادي الزمالك في السنوات الأخيرة.
الاسطوره بعمر 36 👑🤍 pic.twitter.com/Kf1cJWM3yK
— SHIKABALA WORLD (@10shikaaa) November 3, 2022
بدأ نادي الزمالك مشوار الدوري المصري منذ 4 أسابيع فاز في 3 مباريات وتعادل في الرابعة أول أمس أمام إنبي بهدف لهدف.