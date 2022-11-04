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مراوغات وأهداف شيكابالا مع الزمالك

2022-11-04 الساعة 1:13
مراوغات وأهداف شيكابالا مع الزمالك
المواطن – متابعة

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نشر نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابلا، عبر حسابه بموقع تويتر، لقطات لأبرز مراوغاته وأهدافه الحاسمة والجميلة مع نادي الزمالك في السنوات الأخيرة.

مشوار الدوري

بدأ نادي الزمالك مشوار الدوري المصري منذ 4 أسابيع فاز في 3 مباريات وتعادل في الرابعة أول أمس أمام إنبي بهدف لهدف.

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