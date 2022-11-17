مرتضى: الزمالك ينهار والقادم أسوأ

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قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن النادي يمر بظروف في منتهى الصعوبة بعد الحجز على حساباته البنكية مؤخرًا من ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق.
وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، صباح اليوم الخميس: “اجتماع اليوم تأخر بعض الشيء، وأريد أن أقول لمن يقللون من أدبهم لأن فريق كرة السلة خسر، إن القادم أسوأ”.
وأضاف: “بدلًا من أن تقلل من أدبك عليك أنت تعلم عنوان ممدوح عباس وشركاته والنادي لا يوجد فيه جنيه، ومنذ 3 أشهر نعافر لكي نعطي العمال والموظفين رواتبهم ونسدد مقدمات لاعبي الكرة، ولكن عندنا طاقة، وكنت أظهر على قناة الزمالك وأصرخ وأقول إن النادي يدمر وينهار”.
وتابع: “لن نخسر سلة فقط فالقادم أسوأ وهذا ما يحدث في أي مؤسسة بدون أموال، فالدول تنهار وتُشهر إفلاسها لأنه لا يوجد لديها أموال، وهناك ملايين متواجدة في البنك وغير قادرين أن نحصل على جنيه، وبذلنا كل جهدنا لكي نرفع الحجز على أموال الزمالك”.
وواصل رئيس الزمالك: “لاعب كرة السلة الأجنبي يريد 83 ألف دولار فمن أين سآتي له بالدولارات؟، ولاعبو الكرة الطائرة الأجانب يريدون 40 ألف دولار”.
وأردف: “أتريدون أن تدمروا النادي فلتغلقوه، لكنا لن نقدر أن نتحمل أكثر من ذلك، فالنادي لا يوجد به جنيه، وهناك ملايين محجوز عليها في البنك”.
وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً هامًا، صباح اليوم الخميس، لاتخاذ بعض القرارات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها.