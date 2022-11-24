مرتضى منصور: تأجيل الحجز على حسابات الزمالك لمدة شهر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أمس الأربعاء، أنه تقرر تأجيل قضية الحجز على حسابات الفريق الأبيض لمدة شهر، مشيراً إلى أن النادي ينهار.

انهيار الفريق

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه على “يوتيوب”: “مؤقتاً حتى أظهر في القناة، الخميس، هناك انهيار ولم يكن أحد يصدقني، لاعب كرة السلة هرب وأصبحنا نخسر من “طوب الأرض” في السلة”.

وأضاف: “تم حجز القضية للحكم لمدة شهر، ولا نستطيع التعقيب على قرار القضاء والمحكمة”.

فسخ عقود

وتابع رئيس الزمالك: “لا أعرف من أين أدفع رواتب اللاعبين، اتحاد كرة يد بعت لي أن العديد من لاعبي فريق كرة اليد بالنادي قدموا شكوى بأنهم يرغبون بفسخ عقودهم، هذا هو الانهيار والدولة بتتفرج”.

تحكم فرد

وواصل: “خليكم بتتفرجوا حتى يصبح نادي الزمالك في جميع الألعاب في درجة ثانية بما فيهم كرة القدم، أنا لن أتكلم بشأن فرد متحكم في الدنيا بأكملها”.

واختتم مرتضى: “السلة وقعت وها هي اليد تقع، وبعدها سيأتي الدور على الطائرة وكرة القدم، وتعالوا اقفلوا النادي”.