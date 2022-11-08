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تألق في كأس القارات 1999

مرزوق العتيبي الهداف العربي الوحيد لبطولة قارية

2022-11-08 الساعة 11:33
مرزوق العتيبي الهداف العربي الوحيد لبطولة قارية
المواطن - مروة نبيل

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يُعد نجم الاتحاد والشباب السابق، مرزوق العتيبي واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ بطولة كأس القارات، بعد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي في نسخة 1999.

تألق مرزوق العتيبي

واستعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات تألق النجم السعودي، وأطلق اسم كأس مرزوق العتيبي على بطولة كأس القارات 1999، نظرًا للمستوى المبهر الذي قدمه.

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مرزوق العتيبي
العتيبي

ونشر حساب كأس العالم فيفا مقطع فيديو لأهداف ولقطات للاعب في كأس القارات 1999، وعلق قائلًا: “6 أهداف منها ثنائية في شباك البرازيل جعلته العربي الوحيد الذي تُوج هدافًا لبطولة قارية.. كل عام ومرزوق العتيبي بخير في عامه الـ47”.

وخطف العتيبي الأنظار في بطولة كأس القارات التي أُقيمت في المكسيك، وسجل سوبر هاتريك في شباك المنتخب المصري، في المباراة التي حسمها الأخضر بنتيجة 5/1، بجانب هدفين أمام البرازيل في نصف النهائي.

مرزوق العتيبي
العتيبي

هدافو كأس القارات

وتقاسم العتيبي صدارة هدافي كأس العالم 1999 مع نجم النجم البرازيلي رونالدينيو والمكسيكي كواتيموك بلانكو برصيد 6 أهداف لكل منهما، فيما نجح أكثر من لاعب في إحراز 5 أهداف، ومنهم؛ أليكساندرو دي سوزا ولويس فابيانو.

مرزوق العتيبي
العتيبي

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