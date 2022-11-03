مرض خطير يضرب ألمانيا

كشف معهد روبرت كوخ (RKI)، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بحمى غرب النيل في ألمانيا هذا العام بلغ ضعف ما كان عليه في عام 2021، وفقًا لما نقلته دير شبيغل.

4 ولايات

ومنذ نهاية أغسطس ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا إلى عشرة، وفقًا لـ RKI. وكشفت المتحدثة باسم الوكالة لـDer Spiege، أنه ثبت أن ثمانية منهم على الأقل أصيبوا بالعدوى داخل ألمانيا.

ووفقًا للمعهد، تأثرت أربع ولايات على الأقل من انتشار المرض، بما في ذلك العاصمة برلين وولايات ساكسونيا الشرقية وساكسونيا أنهالت، وكذلك شمال الراين- ويستفاليا في الغرب.

الأعداد تتضاعف

وأفادت Der Spiegel أنه بينما تضاعف عدد الحالات مقارنة بعام 2021، فهو أقل مما كان عليه في عام 2020، عندما تم تسجيل إجمالي 30 حالة. وتم اكتشاف العدوى لدى الألمان الذين لم يسافروا إلى الخارج لأول مرة في عام 2019.

كما قال المعهد: إنه وثق انتقال الفيروس بين الطيور والبعوض في ألمانيا في عام 2018. ويعتقد الآن أن العامل الممرض يمكنه السبات في البعوض في ألمانيا.