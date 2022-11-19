مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة شتوية في باكستان

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.214 حقيبة شتوية في مناطق نقر و غزر و أستور و غانشي وسكردو بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 15.519 متضررًا من الفيضانات .
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوفير المواد غير الغذائية و الحقائب الشتوية للأسر الأكثر ضعفا في المناطق الباكستانية المستهدفة .