مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة شتوية في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.214 حقيبة شتوية في مناطق نقر و غزر و أستور و غانشي وسكردو بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 15.519 متضررًا من الفيضانات .

يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوفير المواد غير الغذائية و الحقائب الشتوية للأسر الأكثر ضعفا في المناطق الباكستانية المستهدفة .