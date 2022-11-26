مرور الرياض يطيح بقادة مركبات معدلة أزعجوا السكان

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نجح مرور الرياض في ضبط عدد من المفحطين الذين ظهورا في مقاطع مرئية يمارسون التفحيط في أحد أحياء الرياض ما تسبب في إزعاج الأهالي بسبب الأصوات الصادرة من المركبات التي تم إدخال تعديلات عليها.
وقال المرور في بيان له : ضبط مرور منطقة الرياض قائدي مركبات ظهروا في محتوى مرئي بتعديلات وإضافات على أجسام مركباتهم، ما أدى إلى إحداث ضجة وإزعاج لسكان أحد أحياء مدينة الرياض، وتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.
وقبل أيام اشتكى الفنان فايز المالكي من إزعاج بعض قادة المركبات في الحي الذي يقيم فيه بمدينة الرياض مؤكدًا أن الأمر يستوجب تدخل الجهات الرسمية.
ونشر المالكي عبر حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو يُظهر أعمال تفحيط وأصوات سيارات خلال الليل، ما يؤثر على المواطنين.
وعلق بالقول “ذو المعاناة كل يوم والله قمة الإزعاج نسألكم بالله فكونا منهم.. الحي كله يشتكي منهم تفحيط وصوت شكمانات سيارات مثل إطلاق النار.. إزعاج غير عادي إلى طلوع الشمس”.