Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مرور الرياض يطيح بقادة مركبات معدلة أزعجوا السكان

2022-11-26 الساعة 6:19
مرور الرياض يطيح بقادة مركبات معدلة أزعجوا السكان
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نجح مرور الرياض في ضبط عدد من المفحطين الذين ظهورا في مقاطع مرئية يمارسون التفحيط في أحد أحياء الرياض ما تسبب في إزعاج الأهالي بسبب الأصوات الصادرة من المركبات التي تم إدخال تعديلات عليها.

وقال المرور في بيان له : ضبط مرور منطقة الرياض قائدي مركبات ظهروا في محتوى مرئي بتعديلات وإضافات على أجسام مركباتهم، ما أدى إلى إحداث ضجة وإزعاج لسكان أحد أحياء مدينة الرياض، وتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشجع ياباني يشكر مديره على الإجازة من المدرجات

Img

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

شكوى من الإزعاج

وقبل أيام اشتكى الفنان فايز المالكي من إزعاج بعض قادة المركبات في الحي الذي يقيم فيه بمدينة الرياض مؤكدًا أن الأمر يستوجب تدخل الجهات الرسمية.

ونشر المالكي عبر حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو يُظهر أعمال تفحيط وأصوات سيارات خلال الليل، ما يؤثر على المواطنين.

وعلق بالقول “ذو المعاناة كل يوم والله قمة الإزعاج نسألكم بالله فكونا منهم.. الحي كله يشتكي منهم تفحيط وصوت شكمانات سيارات مثل إطلاق النار.. إزعاج غير عادي إلى طلوع الشمس”.

مرور الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم