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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأوضح الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني المقرر أن ينطلق غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر، يستمر حتى يوم الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 16نوفمبر 2022.
وتتمثل طريقة الوصول إلى الخدمة في: الدخول على منصة أبشر ثم اختيار المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
sss
حلوو مزاد اللوحات
😂😂😂
والله انكم فاضين
🤣🤣🤣🤣