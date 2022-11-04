مزاد لبيع إبل أشهر مالك للجمال بالسعودية

السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي
اشترى أحمد نجل قعيد الشلاحي، إبل والده الشهيرة التي قادته قبل وفاته للفوز في مسابقات الإبل الكبرى التي تقام في المملكة كل عام.
وشهد المزاد العام لبيع إبل قعيد الشلاحي، أشهر مالك للجِمال في المملكة، أمس الخميس، حالة فريدة، إذ بلغ سعر أحد الإبل التي اشتراها أحمد بن قعيد الشلاحي في المزاد، 2.3 مليون ريال.
وتوفي قعيد الشلاحي في يناير من العام الماضي 2021، تاركًا خلفه قطيعًا كبيرًا من الإبل يقدر ثمنه بملايين الدولارات بسبب السمات والخصائص الفريدة التي يفضلها ملاك الإبل، وتعد شرطًا للفوز بجوائز مسابقات الإبل المليونية.
وبعد قرابة عامين من وفاة الشلاحي الأب، شهدت منطقة القصيم، أمس الخميس، مزادًا لبيع إبله فيما يبدو أنها عملية لتقاسم أمواله بين ورثته، قبل أن يستحوذ نجله أحمد بحضور عدد كبير من أبناء قبيلته للمزاد، على أشهر إبل والده الراحل.