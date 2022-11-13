مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح وبضائع منوعة” في جمرك الخفجي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

تفاصيل المزاد:

وذكرت الهيئة، في بيان لها على تويتر، أنه يشترط للدخول في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة، ودفع كامل للقيمة بعد ترسية للمزاد مباشرة، وكذلك يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

كما يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

كما يشترط دفع عمولة السعي من إجمالي نقطة الشراء بنسبة 2.5%. بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

وبحسب الهيئة، تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.