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بعد هزيمة الأرجنتين بثنائية

مسؤولو الرياضة السعودية: أخضرنا مميز وفوزنا تاريخي

2022-11-22 الساعة 6:14
مسؤولو الرياضة السعودية: أخضرنا مميز وفوزنا تاريخي
المواطن - محمد سمعه

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وجه كل من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، التهنئة إلى القيادة والشعب السعودي، بعد فوز الأخضر التاريخي على الأرجنتين اليوم في كأس العالم 2022 في قطر.

منتخب السعودية مميز 

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” : ” الحمدلله، ألف مبروك يا أبطال، مبروك للوطن وقيادته، أداء مميز وفوز تاريخي”.

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أما ياسر المسحل فقال: “نحمد الله على ما تحقق، مبروك لقيادتنا الرشيدة، مبروك للشعب السعودي، والقادم أفضل بإذن الله”.

وعلق إبراهيم القاسم قائلًا: “نبارك لقيادتنا الحكيمة، مبروك لجمهورنا، ومبروك لنجومنا، 3 نقاط مهمة في بداية مشوار نهائيات كأس العالم، ألف مبروك للوطن”.

وكان منتخب السعودية فاز على الأرجنتين بنتيجة 2-1، حيث سجل للأخضر كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل لـ الأرجنتين، اللاعب ليونيل ميسي.

فرحة لاعبي الأخضر

رد فعل صحف الأرجنتين

وعلقت الصحف الأرجنتينية على فوز الأخضر على راقصي التانجو، حيث وصفت الأمر بـ ” الصدمة” لميسي وزملائه.

وقال موقع deportes: لم يعتقد أحد أن المملكة يمكن أن تسجل ضربة قوية لميسي ناهيك عن اثنتين، وتنتهي المباراة بانتصار هو الأكثر مفاجأة على الإطلاق في المونديال حتى الآن.

ليونيل ميسي

ووصف الموقع صالح الشهري وسالم الدوسري بأنهما نجما المباراة، متابعًا: لم يتوقع حتى أفضل كاتب سينمائي سيناريو مثل هذه النتيجة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

بينما قال موقع rtve الأرجنتيني إن السعودية قدمت أول مفاجأة كبيرة في المونديال، متابعًا أن ليو ميسي وضع فريق التانجو في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول لكن في بداية الشوط الثاني تغير كل شيء بالفاعلية التي أظهرها السعوديون.

ولم تخسر الأرجنتين في المباراة الافتتاحية منذ نسخة إيطاليا 1990، وفي ذلك الوقت استسلمت لمنتخب الكاميرون.

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