مسؤول تركي يتناول الكعك والشاي أثناء مشادة بالبرلمان

وثقت عدسات الكاميرات داخل البرلمان التركي مقطع فيديو أصبح الأكثر تداولًا في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر”.

التفاصيل

ويظهر الفيديو كيف أن مساعد وزير الداخلية إسماعيل تشاتاكلي الذي يجلس إلى جوار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، حافظ على أقصى درجات هدوئه رغم الشجار الحاصل بالقرب منه، إذ أبى أن يتوقف عن تناول كعكةٍ صغيرة دهنها بالزبدة، رغم أن نائبًا آخر عن حزب “الشعب الجمهوري”- وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- دخل على الخط واتهم صويلو بتسهيل تجارة المخدّرات وتبييض الأموال.

لكن كل هذا لم يمنع تشاتاكلي من تناول الشاي أيضًا مع الكعك، رغم أن زميله صويلو كاد أن يقفز من مكانه وهو يصرخ!

الكعك والشاي

ونشرت معظم وسائل الإعلام التركية مقطع الفيديو تحت عنوانٍ شبه موحد وهو: “مساعد وزير الداخلية يتناول الكعك. هذا أهم ما في جدول أعماله”.

وشهد البرلمان التركي شجارًا كلاميًّا كاد أن يتحوّل إلى عراك بالأيدي، كما يحدث غالبًا في كلّ عام، عند مناقشة الميزانية السنوية، حيث ردّ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال اجتماع، عُقِد أمس الاثنين، على استفسارات أوردها رضوان توران النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد حول الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية.