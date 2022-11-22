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كشف طبي تطوعي وتسليم سلال غذائية

مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تتواصل باليمن

2022-11-22 الساعة 3:13
مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة تتواصل باليمن
المواطن - واس

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، المنفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر 2022 م، بمشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

كشف تطوعي

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 143 حالة، وإجراء 4 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

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وأعرب محافظ حضرموت مبخوت بن مبارك بن ماضي عن شكر قيادة السلطة المحلية وأبناء حضرموت للأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا لما تقدمه من غالٍ ونفيس لحضرموت واليمن، معربًا عن الامتنان لهذا العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة وللمشاركين من أطباء مختصين لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى.

وتأتي هذه الحملة لإجراء العمليات الجراحية وعمليات تغيير المفاصل لعشرات المرضى من ذوي الدخل المحدود وذلك بهدف تخفيف معاناتهم.

توزيع سلال غذائية

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 182 طنًا و 70 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 5.100 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

ووزع المركز أيضًا أمس الأول 32 طنًا و100 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 1.800 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

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