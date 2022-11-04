مسافرة تضرب موظفي مطار بالمكسيك

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسافرة وهي تعتدي على موظفي مطار مكسيكو سيتي بالمكسيك.
وفي الفيديو، يمكن رؤية انفعال المسافرة وصراخها على الموظفين واعتدائها بالضرب على إحدى الموظفات.
وأظهر الفيديو غضب المسافرة الذي لم يعرف سببه حتى الآن، وتسببها في فوضى عارمة في مكاتب الموظفين وإلقائها على الأرض وسط ذهول الحاضرين بصالة المطار.