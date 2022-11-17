مسافر يخفى 1.5 كجم كوكايين داخل أحشائه

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة توثق إحباط تهريب كوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي قادم للبلاد، داخل مطار الملكة علياء الدولي الأردني.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني: إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي، اشتبهوا بأحد المسافرين من جنسية أمريكية جنوبية قدم للمملكة عبر إحدى الرحلات، إذ جرى على الفور اصطحابه للتفتيش والتحقيق، وفقًا لوكالة عمون الإخبارية.
وأفاد أنه باتت لدى المحققين مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير، وعند تصويره بواسطة الأشعة أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده، واعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه”، حيث تمت بالطرق الطبية إخراج 45 كبسولة من داخل جسده تبين أنها تحتوي على 1.5 كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدرة، كما اتخذت الإجراءات القانونية بحقه.