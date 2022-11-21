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لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة

مساند: توثيق العقد لا يغني عن مراجعة السفارة

2022-11-21 الساعة 9:18
مساند: توثيق العقد لا يغني عن مراجعة السفارة
المواطن - الرياض

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تفاعل الحساب الرسمي لخدمة العمالة المنزلية في المملكة (مساند)، مع استفسارات المواطنين بشأن توثيق العقود دون الرجوع للسفارات.

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي لنظام مساند على موقع “تويتر” بأن توثيق العقد لا يغني عن مراجعة السفارة لتجديد العقد قبل السفر؛ وذلك لأن خدمة توثيق العقود للعمالة المنزلية داخل المملكة هي لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة والتأكد من شمول العقد لجميع بنوده.

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خطوات توثيق عقود مساند

وكشفت منصة مساند، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية التحقق من حالة عقد العمل بين المواطنين وبين العمالة المنزلية وذلك على النحو التالي:

1- الدخول إلى خدمة العقود.

2- الضغط على توثيق عقود العمل.

3- الموافقة على التعاهدات والإقرارات.

4- تظهر قائمة بالعمالة المنزلية لديك بحالتها (موثق أو غير موثق).

عقود خاصة

وتأتي المرحلة الثانية من الخدمة التي تشمل عقود العمل الخاصة في العمالة المنزلية الموجودة في المملكة التي لا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقة عبر منصة مساند.

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