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أتمتة وتحسين الخدمة

مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد

2022-11-28 الساعة 1:35
مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد
المواطن - الرياض

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية “مساند”، أنه يمكن للمواطن، عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية من مكاتب وشركات الاستقدام إلى الأفراد بشكل إلكتروني بكل سهولة.

وأوضح الحساب الرسمي لـ”مساند” عبر موقع “تويتر” ردًّا على تساؤلات بشأن الهدف من الخدمة بقوله: نود أن نوضح بأن خدمة نقل خدمات العمالة هي خدمة يقدمها برنامج مساند، تهدف إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.

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توثيق العمالة المنزلية

كشفت منصة مساند، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية التحقق من حالة عقد العمل بين المواطنين وبين العمالة المنزلية.

وذلك على النحو التالي:

1- الدخول إلى خدمة العقود.

2- الضغط على توثيق عقود العمل.

3- الموافقة على التعاهدات والإقرارات.

4- تظهر قائمة بالعمالة المنزلية لديك بحالتها (موثق أو غير موثق).

عقود خاصة

وتأتي المرحلة الثانية من الخدمة التي تشمل عقود العمل الخاصة في العمالة المنزلية الموجودة في المملكة التي لا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه عبر منصة مساند.

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