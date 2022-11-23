مستشار نجاد يعلق على فوز الأخضر: إنها معجزة التنمية ومشروع محمد بن سلمان

نشر محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية تغريدة لمستشار الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد علق خلالها على فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

معجزة التنمية

وقال عبد الرضا داوري مستشار أحمدي نجاد : “لم يكن فوز السعودية على الأرجنتين بمحض الصدفة، كان معجزة التنمية”.

طريق الإصلاحات

وأضاف مستشار أحمدي نجاد “إن المشروع الذي بدأه محمد بن سلمان في قالب الإصلاحات الاجتماعية، والاستثمارات المالية الضخمة، أسس للحيوية والمشاركة الوطنية هناك منذ ٦ سنوات، سواء أعجبنا ذلك أم لا، فهو طريق الإصلاحات”.