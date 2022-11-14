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استغلال حاجة المرضى بتكاليف يمكن الاستغناء عنها

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

2022-11-14 الساعة 10:10
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
المواطن - الرياض

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اشتكى العديد من المواطنين عبر تويتر من استغلال بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة للمرضى من خلال طلب تحاليل وأشعة وفحوصات غير ضرورية بالرغم من أن الحالة لا تستدعي ذلك، أو حتى في الحالات التي يوجد لديها فحوصات حديثة.

فحوص بدون حاجة

وكشف حساب نايفكو على موقع “تويتر” عن تعرضه لاستغلال من أحد المستشفيات الخاصة قائلًا: “كنت في مستشفى خاص كبير نظرًا لحاجة والدتي لأخذ بخار بسبب أزمة الربو، ورفضت عرض طبيبة الطوارئ “من جنسية عربية” بعمل فحوصات دم لأن عندنا فحوصات حديثة”.

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وأضاف أنه ذهب للاستقبال ورجع وجد الممرض يسحب الدم، ما دفعه لتقديم شكوى إلى المدير المناوب الذي قال: “ليش أجل جاي المستشفى؟

وتابع: “اليوم الثاني زرت مركز خاص أيضًا، وبعد الكشف رفض الطبيب عمل أي فحوصات دم، لأنها ما تحتاجها على حد وصفه”، موضحًا أن طبيبة الطوارئ في المستشفى السابق لم تطلب عمل فحوصات دم فقط، بل أشعة وتخطيط قلب أيضًا، حيث كان تبريرها أنه من المفروض كتابة كل شيء.

تجريم المنفعة

وأشار نايفكو إلى أنه رفع شكوى إلى وزارة الصحة وهدفه لفت الانتباه لاستغلال بعض المستشفيات الخاصة بفرض متطلبات غير ضرورية، فالمريض في حال ضعفه مستعد يدفع كل شيء حتى لو ظروفه المالية صعبة.

واقترح أن يتم فرض قانون يُجرّم حصول الطبيب على نسبة أو منفعة من أي فحوصات يطلبها من مريض.

جني المال

وتضامن العديد من المغردين مع شكوى نايفكو حيث قال أحدهم: “للأسف بعض سياسات المستشفيات الخاصة تفعل الشيء نفسه لجني المال ومن حق المريض الموافقة أو الرفض علمًا أن ملف المريض ومراجعاته الدورية وفحوصه تعتبر مقبولة ما لم يستجد جديد وتتطلب حالة المريض الحرجة”.

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