مسك الخيرية: بدء التقديم في برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بدء التقديم في (برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب)، يهدف إلى تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص وتدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مسك x الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب.
– تقدم مؤسسة مسك، بالتعاون مع الكيان السعودي الرائد في مجال الأمن والدفاع “شركة سامي”، الدفعة الأولى من برنامج تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص وتدريب على رأس العمل لمساعدتهم في بدء حياتهم المهنية وتطوير معارفهم وقدراتهم في قطاع الدفاع.
تفاصيل التدريب:
– المكان (الرياض \ جدة).
– تاريخ بدء البرنامج التدريبي (يناير 2023م).
– مدة التدريب (24 أسبوعاً).
الفئة المستهدفة:
– حديثو التخرج بدرجة البكالوريوس.
المؤهلون للتقدم للبرنامج من كان تاريخ تخرجهم لا يتجاوز سنة عند التقدم على البرنامج. يتم اعتبارهم للبرنامج بناءً على المقاعد المتوفرة وتلبية المعايير التالية:
1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- خريجي جامعة محلية أو دولية معتمدة في أحد التخصصات المحددة
3- معدل تراكمي لا يقل عن 3/4 أو ما يعادلها. تعطى الأولوية للمرشحين الحاصلين على أعلى معدل تراكمي.
4- شهادة اللغة الإنجليزية (الحد الأدنى من درجة IELTS 6.0، TOEFL 60-78 (547))
5- اجتياز التقييم والمقابلات من قبل مسك المهارات وسامي.
التخصصات المطلوبة:
– الهندسة الصناعية.
– هندسة التصنيع.
– هندسة الإنتاج.
– هندسة التصميم.
– هندسة البرمجيات والأجهزة.
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة المشاريع.
– سلسلة التوريد.
– إدارة الأعمال.
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا