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يهدف إلى تمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص

مسك الخيرية: بدء التقديم في برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب

2022-11-21 الساعة 10:47
مسك الخيرية: بدء التقديم في برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب
المواطن - الرياض

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بدء التقديم في (برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب)، يهدف إلى تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص وتدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– مسك x الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب.

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نبذة عن البرنامج:

– تقدم مؤسسة مسك، بالتعاون مع الكيان السعودي الرائد في مجال الأمن والدفاع “شركة سامي”، الدفعة الأولى من برنامج تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص وتدريب على رأس العمل لمساعدتهم في بدء حياتهم المهنية وتطوير معارفهم وقدراتهم في قطاع الدفاع.

تفاصيل التدريب:

– المكان (الرياض \ جدة).
– تاريخ بدء البرنامج التدريبي (يناير 2023م).
– مدة التدريب (24 أسبوعاً).

الفئة المستهدفة:

– حديثو التخرج بدرجة البكالوريوس.

معايير التقديم:

المؤهلون للتقدم للبرنامج من كان تاريخ تخرجهم لا يتجاوز سنة عند التقدم على البرنامج. يتم اعتبارهم للبرنامج بناءً على المقاعد المتوفرة وتلبية المعايير التالية:
1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- خريجي جامعة محلية أو دولية معتمدة في أحد التخصصات المحددة
3- معدل تراكمي لا يقل عن 3/4 أو ما يعادلها. تعطى الأولوية للمرشحين الحاصلين على أعلى معدل تراكمي.
4- شهادة اللغة الإنجليزية (الحد الأدنى من درجة IELTS 6.0، TOEFL 60-78 (547))
5- اجتياز التقييم والمقابلات من قبل مسك المهارات وسامي.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الصناعية.
– هندسة التصنيع.
– هندسة الإنتاج.
– هندسة التصميم.
– هندسة البرمجيات والأجهزة.
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة المشاريع.
– سلسلة التوريد.
– إدارة الأعمال.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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