مسيرة الفرح تجوب الدمام احتفالًا بالمنتخب السعودي

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
أظهر مقطع فيديو مظاهر احتفال المواطنين على كورنيش مدينة الدمام بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.
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مسيرة الفرح في كورنيش مدينة #الدمام احتفالاً بالأنتصار التاريخي للصقور الخضر في كأس العالم .#السعوية_الارجنتين #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/Zisogi7MRWقد يهمّك أيضاً
— Dammam City | الدمام (@Dmm_city) November 22, 2022
وعلق حساب الدمام: مسيرة الفرح في كورنيش مدينة الدمام احتفالًا بالانتصار التاريخي للصقور الخضر في كأس العالم.
وظهر في الفيديو عدد كبير من السيارات التي تحتفل على الكورنيش، معبرين عن فرحتهم بتألق المنتخب السعودي اليوم.
قدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.
واستطاع المنتخب الوطني في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.