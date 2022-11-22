مسيرة الفرح تجوب الدمام احتفالًا بالمنتخب السعودي

أظهر مقطع فيديو مظاهر احتفال المواطنين على كورنيش مدينة الدمام بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.

وعلق حساب الدمام: مسيرة الفرح في كورنيش مدينة الدمام احتفالًا بالانتصار التاريخي للصقور الخضر في كأس العالم.

وظهر في الفيديو عدد كبير من السيارات التي تحتفل على الكورنيش، معبرين عن فرحتهم بتألق المنتخب السعودي اليوم.

أداء مبهر

قدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

واستطاع المنتخب الوطني في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.