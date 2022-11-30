مسيرة “باسم الوطن” لدعم السعودية ضد المكسيك

كشف مجلس جمهور المنتخب السعودي، عن تفاصيل مسيرة حاشدة، من أجل دعم السعودية ضد المكسيك اليوم، ضمن منافسات مونديال قطر 2022.

مسيرة باسم الوطن

وذكر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”: “شجع.. اهتف.. ادعم، والبس الأبيض معنا في مسيرة (باسم الوطن) للجماهير كلنا قدام بالمدرج”، وسيكون التجمع عند الساعة الخامسة عند لوسيل مواقف G”.

ويحظى الأخضر بدعم جماهيري كبير قبل مباراته الحاسمة اليوم، حيث تتمنى وتحلم بمواصلة تألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1994.

السعودية ضد المكسيك

ويحتضن استاد لوسيل مواجهة السعودية ضد المكسيك، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.