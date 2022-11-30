Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
ضمن منافسات كأس العالم

مسيرة “باسم الوطن” لدعم السعودية ضد المكسيك

2022-11-30 الساعة 4:56
مسيرة “باسم الوطن” لدعم السعودية ضد المكسيك
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشف مجلس جمهور المنتخب السعودي، عن تفاصيل مسيرة حاشدة، من أجل دعم السعودية ضد المكسيك اليوم، ضمن منافسات مونديال قطر 2022.

مسيرة باسم الوطن

وذكر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”: “شجع.. اهتف.. ادعم، والبس الأبيض معنا في مسيرة (باسم الوطن) للجماهير كلنا قدام بالمدرج”، وسيكون التجمع عند الساعة الخامسة عند لوسيل مواقف G”.

قد يهمّك أيضاً
Img

رينارد في مهمة صعبة قبل مواجهة بولندا

Img

9 مليارات دولار مبيعات البلاك فرايدي

مسيرة لدعم السعودية ضد المكسيك
تفاصيل مسيرة الدعم – المصدر @SaudiNTFans

ويحظى الأخضر بدعم جماهيري كبير قبل مباراته الحاسمة اليوم، حيث تتمنى وتحلم بمواصلة تألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1994.

جماهير المنتخب السعودي في كأس العالم
جماهير المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

السعودية ضد المكسيك

ويحتضن استاد لوسيل مواجهة السعودية ضد المكسيك، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم