مسيرة جماهير الأخضر تشعل الأجواء خارج استاد لوسيل

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انطلقت مسيرة جماهير الأخضر متجهة إلى استاد لوسيل، لدعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مباراته ضد المكسيك.
فيديو | تجمع الجماهير #السعودية 🇸🇦 بالقرب من ملعب لوسيل لدعم الأخضر السعودي أمام #المكسيك 🇲🇽#السعودية_المكسيك#كأس_العالم_FIFA#FIFAWorldCup #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/elLjFWsNqb
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 30, 2022
وأشعلت المسيرة الكبيرة للجماهير السعودية الأجواء في طريقها إلى استاد لوسيل، حيث حرصت على رفع الأعلام وترديد الأهازيج، وسط تفاعل كبير.
انطلاق المسيرة الجماهيرية السعودية لاستاد لوسيل لتشجيع الأخضر أمام المكسيك #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/sHNhIzbLxN
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وتمنت الجماهير في المسيرة أن يُحقق الأخضر الفوز على حساب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، والتأهل رسميًا إلى الدور التالي من مونديال قطر 2022.
"شيلوها شيله والفوز الليله" أهازيج الجماهير السعودية في المسيرة الجماهيرية#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 @SaudiNT@saudiFF pic.twitter.com/EUtGM9eztP
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وكان مجلس جمهور المنتخب السعودي، قد كشف عن كلمات أهازيج الأخضر في مباراة اليوم، مطالبًا الجماهير بحفظها جيدًا وترديدها لتحفيز اللاعبين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، لضمان التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022، فيما يكفيه التعادل، إلا أن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.