مسيرة جماهير الأخضر تشعل الأجواء خارج استاد لوسيل

انطلقت مسيرة جماهير الأخضر متجهة إلى استاد لوسيل، لدعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مباراته ضد المكسيك.

انطلاق مسيرة جماهير الأخضر

وأشعلت المسيرة الكبيرة للجماهير السعودية الأجواء في طريقها إلى استاد لوسيل، حيث حرصت على رفع الأعلام وترديد الأهازيج، وسط تفاعل كبير.

وتمنت الجماهير في المسيرة أن يُحقق الأخضر الفوز على حساب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، والتأهل رسميًا إلى الدور التالي من مونديال قطر 2022.

وكان مجلس جمهور المنتخب السعودي، قد كشف عن كلمات أهازيج الأخضر في مباراة اليوم، مطالبًا الجماهير بحفظها جيدًا وترديدها لتحفيز اللاعبين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مواجهة حاسمة

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، لضمان التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022، فيما يكفيه التعادل، إلا أن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.