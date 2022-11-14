مشاجرة جماعية بالقصيم وضبط 11 شخصًا

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تمكنت شرطة محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم، أمس الأحد، من ضبط 11 شخصًا إثر مشاجرة جماعية بينهم.
وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المشاجرة وقعت أمام أحد المرافق العامة، حيث جرى ضبط أطرافها وهم 11 مواطنًا.
كما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.