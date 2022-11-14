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أمام أحد المرافق العامة

مشاجرة جماعية بالقصيم وضبط 11 شخصًا

2022-11-14 الساعة 1:00
مشاجرة جماعية بالقصيم وضبط 11 شخصًا
المواطن - الرياض

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تمكنت شرطة محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم، أمس الأحد، من ضبط 11 شخصًا إثر مشاجرة جماعية بينهم.

ضبط أطرافها

وأوضح الأمن العام، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المشاجرة وقعت أمام أحد المرافق العامة، حيث جرى ضبط أطرافها وهم 11 مواطنًا.

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كما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 

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