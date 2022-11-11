مشادة كلامية تنتهي بالضرب بأحد مرافق القصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين لاعتدائهما بالضرب على آخر في أحد المرافق.

تفاصيل الواقعة:

وباشرت شرطة منطقة القصيم بلاغًا عن اعتداء شخصين على آخر بالضرب إثر مشادة كلامية بينهم في أحد المرافق، وجرى ضبطهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.