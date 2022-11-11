مشادة كلامية تنتهي بالضرب بأحد مرافق القصيم

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أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين لاعتدائهما بالضرب على آخر في أحد المرافق.
وباشرت شرطة منطقة القصيم بلاغًا عن اعتداء شخصين على آخر بالضرب إثر مشادة كلامية بينهم في أحد المرافق، وجرى ضبطهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.