مشاركة سلمان الفرج أمام الأرجنتين مهددة

15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم ولي العهد يغادر إلى مصر والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها
أصبحت مشاركة سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2022 مهددة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مباراة آيسلندا الودية أمس الأحد.
وكشف المنتخب السعودي أن الفرج يُعاني من إصابة في مفصل الكتف الأيسر حيث من المتوقع خضوعه لفترة راحة تتراوح من أسبوع إلى 14 يومًا، وهو الأمر الذي يُهدد مشاركته في مباراة الأرجنتين، في افتتاح لقاءات المنتخب السعودي في مونديال قطر.
وكان الفرج نشر بالأمس، أول صورة له وهو داخل المشفى بعد نهاية مباراة آيسلندا، قبل خضوعه للفحوصات الطبية.
ويملك الفرج، هدفًا وحيدًا في مشاركة واحدة له بكأس العالم، وكان في شباك منتخب مصر في كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث فاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.
وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.
ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.