مشاركة سلمان الفرج أمام الأرجنتين مهددة

أصبحت مشاركة سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2022 مهددة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مباراة آيسلندا الودية أمس الأحد.

وكشف المنتخب السعودي أن الفرج يُعاني من إصابة في مفصل الكتف الأيسر حيث من المتوقع خضوعه لفترة راحة تتراوح من أسبوع إلى 14 يومًا، وهو الأمر الذي يُهدد مشاركته في مباراة الأرجنتين، في افتتاح لقاءات المنتخب السعودي في مونديال قطر.

وكان الفرج نشر بالأمس، أول صورة له وهو داخل المشفى بعد نهاية مباراة آيسلندا، قبل خضوعه للفحوصات الطبية.

هدف لـ سلمان الفرج

ويملك الفرج، هدفًا وحيدًا في مشاركة واحدة له بكأس العالم، وكان في شباك منتخب مصر في كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث فاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

مباريات الأخضر

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.