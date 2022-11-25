مشاريع ضخمة بقمة السفر والسياحة العالمية بالرياض

قال وزير السياحة أحمد الخطيب: إن منظمة السياحة العالمية تعد من أضعف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق تحرص المملكة بقياداتها بتقوية المنظمة عبر استثماراتها.

خلال 10 سنوات

وأوضح الخطيب، في حواره لـ “قناة العربية”، توجه المملكة لضخ استثماراتها خلال الـ 10 سنوات القادمة وفقًا لرؤية 2030، من خلال تنويع الاقتصاد، وذلك عبر ترؤسها للمجلس التنفيذي والتي ستسهم في جمع الدول الأعضاء على أجندة تخدم وتسهل عمل القطاع السياحي.

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لــ #العربية: الإعلان عن مشروعات سعودية عملاقة خلال قمة السفر والسياحة العالمية المقررة في #الرياض pic.twitter.com/MUcu6GaKOl — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 24, 2022

نمو عالمي

وأضاف الخطيب أن هناك فرصة كبيرة للنمو للمتوسط العالمي بحلول 2030، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات عبر مشاريع ضخمة بالبحر الأمر ومشاريع خاصة بـ نيوم، وغير من المشاريع التي ستساهم في نمو الناتج المحلي في القطاع السياحي للمستوى المتوسط العالمي.

مشاريع ضخمة

وأعلن وزير السياحة أن المملكة ستستضيف قمة السفر والسياحة العالمية في الرياض الأسبوع القادم، حيث من المقرر الإعلان عن مجموعة من المشاريع العملاقة لخدمة هذا القطاع بشكل كبير.