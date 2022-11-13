مشاعر أهالي حفر الباطن بعد التمديد للأمير منصور

عبر أهالي حفر الباطن عن سعادتهم بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

الثقة الملكية

وتقدم رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الجامعة بصادق التهنئة والتبريكات إلى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة له محافظًا لحفر الباطن سائلًا المولى العلي القدير أن يعينه على أداء مهام عمله وأن يوفقه لكل خير.

وبارك الشيخ أنور الثامر ابن مهيد، للأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، على الثقة الملكية الكريمة بالتمديد له محافظًا لحفر الباطن سائلًا الله تعالى له العون والسداد في ظل القيادة الرشيدة.

فيما قال عقاب العراك: “ألف مبارك لأهالي حفر الباطن تجديد الثقة بصاحب السمو الأمير منصور بن محمد وسوف يقود حفر الباطن لمنافسة كل مدن المملكة بالحداثة والأصالة والتطوير المستمر”.

وقال متعب الوجعان: “نبارك لأنفسنا ولجميع أهالي حفر الباطن بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة بالأمير منصور بن محمد بن سعد آل السعود وذلك بالتمديد لسموه الكريم محافظًا لحفر الباطن”.

مكسب كبير

وبدوره قال خالد الدايود: “ألف مبارك التمديد لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، فهو مكسب كبير للمحافظة يعمل ولا زال على تحقيق المستهدفات من المشاريع المستدامة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا للمحافظة، هنيئًا لنا وللمحافظة بسموه الكريم”.

كما بارك عليوي العنزي قائلًا: “نبارك لجميع أهالي محافظة حفر الباطن التمديد لسموه ما هو إلا استمرار لتطور وازدهار المحافظة لسنوات قادمة من الخير والعطاء”.

وأضاف أسعد الغزواني: “نبارك لسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ ⁧حفر الباطن⁩ عراب النهضة التنموية بعاصمة الربيع ⁧الثقة⁩ بتمديد تكليف سموه محافظًا لحفر الباطن⁩ لمدة أربعة أعوام”.

وبدوره، رفع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن خالص التهاني والتبريكات للأمير منصور بن محمد بن سعد أل سعود، بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة له محافظًا لمحافظة حفر الباطن، سائلين الله تعالى له التوفيق والسداد.

شكر القيادة

وكان محافظ حفر الباطن رفع شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأمير المنطقة الشرقية ونائبه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته في الدولة كمحافظ، مبديًا فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يرعى القيادة الرشيدة ويديمها عزًا وذخرًا للوطن وللشعب السعودي الكريم.