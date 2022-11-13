Icon

5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش Icon الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها Icon أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات Icon مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق Icon ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده Icon صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة Icon وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مشاعر أهالي حفر الباطن بعد التمديد للأمير منصور

2022-11-13 الساعة 10:12
مشاعر أهالي حفر الباطن بعد التمديد للأمير منصور
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

مواضيع ذات علاقة

عبر أهالي حفر الباطن عن سعادتهم بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

الثقة الملكية

وتقدم رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الجامعة بصادق التهنئة والتبريكات إلى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة له محافظًا لحفر الباطن سائلًا المولى العلي القدير أن يعينه على أداء مهام عمله وأن يوفقه لكل خير.

قد يهمّك أيضاً
Img

نيابة عن الملك سلمان.. أمير الرياض يفتتح فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي

Img

لحظة تشكل تورنيدو في الكويت

وبارك الشيخ أنور الثامر ابن مهيد، للأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، على الثقة الملكية الكريمة بالتمديد له محافظًا لحفر الباطن سائلًا الله تعالى له العون والسداد في ظل القيادة الرشيدة.

فيما قال عقاب العراك: “ألف مبارك لأهالي حفر الباطن تجديد الثقة بصاحب السمو الأمير منصور بن محمد وسوف يقود حفر الباطن لمنافسة كل مدن المملكة بالحداثة والأصالة والتطوير المستمر”.

وقال متعب الوجعان: “نبارك لأنفسنا ولجميع أهالي حفر الباطن بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة بالأمير منصور بن محمد بن سعد آل السعود وذلك بالتمديد لسموه الكريم محافظًا لحفر الباطن”.

مكسب كبير

وبدوره قال خالد الدايود: “ألف مبارك التمديد لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، فهو مكسب كبير للمحافظة يعمل ولا زال على تحقيق المستهدفات من المشاريع المستدامة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا للمحافظة، هنيئًا لنا وللمحافظة بسموه الكريم”.

كما بارك عليوي العنزي قائلًا: “نبارك لجميع أهالي محافظة حفر الباطن التمديد لسموه ما هو إلا استمرار لتطور وازدهار المحافظة لسنوات قادمة من الخير والعطاء”.

وأضاف أسعد الغزواني: “نبارك لسمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ ⁧حفر الباطن⁩ عراب النهضة التنموية بعاصمة الربيع ⁧الثقة⁩ بتمديد تكليف سموه محافظًا لحفر الباطن⁩ لمدة أربعة أعوام”.

وبدوره، رفع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن خالص التهاني والتبريكات للأمير منصور بن محمد بن سعد أل سعود، بمناسبة تجديد الثقة الملكية الكريمة له محافظًا لمحافظة حفر الباطن، سائلين الله تعالى له التوفيق والسداد.

شكر القيادة

وكان محافظ حفر الباطن رفع شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأمير المنطقة الشرقية ونائبه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته في الدولة كمحافظ، مبديًا فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يرعى القيادة الرشيدة ويديمها عزًا وذخرًا للوطن وللشعب السعودي الكريم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجزائر تنهي الاستعدادات لانطلاق القمة العربية
العالم

الجزائر تنهي الاستعدادات لانطلاق القمة العربية

العالم
القبض على 12 مخالفًا للبيئة بحوزتهم حطب...
حصاد اليوم

القبض على 12 مخالفًا للبيئة بحوزتهم حطب...

حصاد اليوم
المملكة تدعم مشروع مياه الشرب بـ جزر...
السعودية اليوم

المملكة تدعم مشروع مياه الشرب بـ جزر...

السعودية اليوم
شرط حمدالله للبقاء في الاتحاد
الرياضة

شرط حمدالله للبقاء في الاتحاد

الرياضة
السماك ثاني منازل الوسم فيه تهيج الإبل
السعودية اليوم

السماك ثاني منازل الوسم فيه تهيج الإبل

السعودية اليوم
حساء يخرب لوحة بـ84 مليار دولار!
غرائب

حساء يخرب لوحة بـ84 مليار دولار!

غرائب
الشورى يطالب بتنويع مؤشرات قياس التضخم
السعودية اليوم

الشورى يطالب بتنويع مؤشرات قياس التضخم

السعودية اليوم
9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان...
محمد بن سلمان

9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان...

محمد بن سلمان