مشاعر الجماهير بعد إنهاء إجراءاتهم بسهولة في منفذ سلوى

وثّق مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية، مشاعر الجماهير الرياضية المسافرين إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم 2022، إذ أشادوا بإنجاز إجراءاتهم في جوازات منفذ سلوى بكل سهولة ويسر.

إشادة بالمجهودات

وقال أحد الجمهور: “الله يعطيكم العافية المجهودات أكثر من رائعة.. تقريبًا ما أخذت ثانيتين.. فمن الموقف وحتى إنهاء الإجراءات لم أكمل الـ10 دقائق.. شكرًا لكم”.

وأثنى آخر على كل المجهودات التي تقدمها الجهات المعنية والجوازات، فضلًا عن الابتسامة الدائمة للموظفين والعاملين.

تفقد الخدمات

وكان مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تفقد في وقت سابق، جوازات منفذ سلوى الحدودي، للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات للمسافرين الراغبين بحضور فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وشملت الجولة الاطلاع على صالات الجوازات بالمنفذ، التي تم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية لخدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.