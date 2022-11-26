مشاعر جماهير المنتخب السعودي قبل مباراة بولندا: نفكر بالبطولة

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
باتت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحلم اليوم السبت، بالبطولة وتتويج الأخضر بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعدما ارتفع سقف الطموح بالفوز على منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-1 على ملعب لوسيل ضمن مباريات دور المجموعات بالمونديال.
مشاعر مشجعو الأخضر وسط #جو_المونديال "لا والله ماني بحلم بعلم" 😂💚.#كاس_العالم_قطر_2022 #قناة_السعودية pic.twitter.com/9oD3WtrTyJقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) November 26, 2022
وباتت الجماهير السعودية تحلم بالتتويج باللقب العالمي، وقال مشجع سعودي في تقرير مصور لقناة السعودية، اليوم السبت: نلحم بالبطولة، سقف الطموح عالي والله.
#جو_المونديال | مشجعو الأخضر "العالم صاروا يرغبون بتصويرنا ويستمتعون لحماسنا للمباريات القادمة". #كأس_العالم_قطر_2022 #قناة_السعودية pic.twitter.com/lO2NR9tOoE
— قناة السعودية (@saudiatv) November 26, 2022
وفي تقرير لبرنامج جو المونديال عبر قناة السعودية، قال مشجع آخر: مشجعو العالم صاروا يرغبون بتصويرنا ويستمتعون لحماسنا للمباريات القادمة.
وتوافدت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان بقطر لمؤازرة المنتخب الوطني أمام بولندا في نهائيات كأس العالم قطر2022.
يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره البولندي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد أن قدم الأخضر ملحمة كبرى بفوزه على راقصي التانجو “الأرجنتين” بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.