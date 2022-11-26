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أصحاب طموح كبير بعد مباراة الأرجنتين

مشاعر جماهير المنتخب السعودي قبل مباراة بولندا: نفكر بالبطولة

2022-11-26 الساعة 2:59
مشاعر جماهير المنتخب السعودي قبل مباراة بولندا: نفكر بالبطولة
المواطن - الرياض

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باتت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحلم اليوم السبت، بالبطولة وتتويج الأخضر بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعدما ارتفع سقف الطموح بالفوز على منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-1 على ملعب لوسيل ضمن مباريات دور المجموعات بالمونديال.

حلم بالبطولة

وباتت الجماهير السعودية تحلم بالتتويج باللقب العالمي، وقال مشجع سعودي في تقرير مصور لقناة السعودية، اليوم السبت: نلحم بالبطولة، سقف الطموح عالي والله.

حماس سعودي

وفي تقرير لبرنامج جو المونديال عبر قناة السعودية، قال مشجع آخر: مشجعو العالم صاروا يرغبون بتصويرنا ويستمتعون لحماسنا للمباريات القادمة.

وتوافدت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان بقطر لمؤازرة المنتخب الوطني أمام بولندا في نهائيات كأس العالم قطر2022.

الجولة الثانية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره البولندي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد أن قدم الأخضر ملحمة كبرى بفوزه على راقصي التانجو “الأرجنتين” بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

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