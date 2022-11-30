مشاهدات مليونية لمباراة تثير تعليقًا من الفيفا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، صورًا تجسد حشدًا كبيرًا يقترب من المليون مشاهد في دكا عاصمة بنجلاديش، لمتابعة مباراة منتخب البرازيل أمام سويسرا.

الكرة توحدهم

وقال الحساب الرسمي للفيفا، عبر توتير، لا شيء يوحد الناس مثل كرة القدم، وأضاف: تجمعت حشود ضخمة في دكا، ببنجلاديش الليلة الماضية لرؤية فوز منتخب البرازيل.

وحقق منتخب البرازيل فوزاً بشق الأنفس على منافسه منتخب سويسرا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين الماضي.