مشاهدات مليونية لمباراة تثير تعليقًا من الفيفا

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، صورًا تجسد حشدًا كبيرًا يقترب من المليون مشاهد في دكا عاصمة بنجلاديش، لمتابعة مباراة منتخب البرازيل أمام سويسرا.

Nothing brings people together like football.

Huge crowds gathered in Dhaka, Bangladesh last night to see @CBF_Futebol beat @nati_sfv_asf in the #FIFAWorldCup. #FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/Nfrzngf0Ui

— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2022