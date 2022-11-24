مشاهد صادمة لزلزل تركيا

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رصدت كاميرات المراقبة اللحظات الأولى لزلزال تركيا الذي حدد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي مركزه على بعد 170 كيلومترًا شرق مدينة إسطنبول.
وأظهر أحد الفيديوهات المسجّلة بواسطة كاميرات المراقبة تحطّم مكاتب تجارية في مدينة إسطنبول، فجر أمس الأربعاء، علاوة على مخازن مواد غذائية ومحلات تجارية أخرى نتيجة الزلزال الذي ضرب المدينة عند الساعة الرابعة و8 دقائق فجرًا، بحسب التوقيت المحلي للبلاد.
كما أبان مقطع فيديو، اختباء موظفين في مكتب تجاري أسفل طاولاتهم خشية من الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول التركية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وهو ما أنقذهم من سقوطٍ محتمل لأسقف مستعارة عليهم.
ووثق مقطع ثالث، تحطّم مواد زجاجية بالكامل عند حصول الزلزال، وهو أمر لم يقتصر على مدينة إسطنبول وحدها، فقد حصل أيضًا في ضواحي أنقرة ومدينة دوزجة التي تعد مركز الزلزال الذي شعر به سكان العاصمة التركية وإسطنبول، وفقًا لقناة العربية نت.