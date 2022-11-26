مشاهد من جهود الأمن العام بمنفذ سلوى

لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لرجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو يظهر لقطات لجهود الأمن المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير الراغبة في حضور بطولة كأس العالم في قطر 2022.

دعم المنتخب

من جانبها، تسخّر جميع الجهات المعنية بالمملكة جميع خدماتها لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر، فضلًا عن خدمة جميع قاصدي منفذ سلوى الراغبين في حضور بطولة كأس العالم.

السلامة المرورية

ودعا الأمن العام جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.