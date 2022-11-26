مشاهد من جهود الأمن العام بمنفذ سلوى

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لرجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.
🎥 | جهود أمنية مكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير الراغبة في حضور بطولة كأس العالم في قطر 2022.#حاضرين pic.twitter.com/tzBYowzN1fقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) November 26, 2022
ونشر الأمن العام، مقطع فيديو يظهر لقطات لجهود الأمن المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير الراغبة في حضور بطولة كأس العالم في قطر 2022.
من جانبها، تسخّر جميع الجهات المعنية بالمملكة جميع خدماتها لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 بقطر، فضلًا عن خدمة جميع قاصدي منفذ سلوى الراغبين في حضور بطولة كأس العالم.
ودعا الأمن العام جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.