مشجع أرجنتيني يبدل قميصه بقميص المنتخب السعودي

وثق مقطع فيديو متداول على موقع التدوينات القصيرة تويتر لقطات لطلب مشجع أرجنتيني من آخر سعودي قميص الأخضر.

فوز كبير

وأظهر الفيديو المتداول، لحظة طلب الأرجنتيني قميص المنتخب السعودي بعد الفوز التاريخي على منتخب بلاده.

وفاز المنتخب السعودي، على منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 والتي تقام على إستاد لوسيل بقطر.

وبهذا الفوز حصد المنتخب السعودي 3 نقاط تاريخية في بداية مشواره بكأس العالم، فيما تلقى منتخب الأرجنتين خسارته الأولى في المجموعة الثالثة.

وحوَّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

وسيلعب المنتخب السعودي ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.