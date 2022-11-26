مشجع إكوادوري يعتذر لزوجته من المدرجات

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في لقطة طريفة، حمل شاب من الإكوادور لافتة خلال مباراة منتخب بلاده مع هولندا مكتوب فيها “حبيبتي، سأشرح لك موضوع القرض إذا وصلت للمنزل”.
وبشأن تفاصيل الأمر، فقد علمت زوجة الرجل أنه ذهب للبنك وأخذ قرضًا ليتمكن من السفر لحضور كأس العالم 2022 في قطر، ما أدى إلى غضبها والتواصل معه، لكنه أخبرها أنه مشغول وحتى لا تعاقبه عند عودته، كتب هذه اللوحة خوفًا منها، واستغل وجوده بالمدرجات للاعتذار لها.
وعلقت مغردة على الأمر بالقول: “تجلده جلد يستاهل مضيع القرض على شيء ما يسوى”، وأضاف آخر: “ليه راح يعتذر لها شكله أخذها باسمها”.
وأضافت أخرى: “لو مكانها بسامحه”، وأشار مغرد آخر: “خبرات عالمية في التعامل مع المشكلات الزوجية”.
وانتهت، مباراة هولندا ضد الإكوادور ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين 1-1.
وبذلك رفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمونديال 2022، بالتساوي مع الإكوادور، ليتأكد خروج قطر رسميًّا من البطولة.