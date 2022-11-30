مشجع قطري بكأس العالم يصبح نجم تيك توك

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صنعت السوشيال ميديا من مشجع قطري عادي يتابع مباريات بلاده بكأس العالم، نجمًا في عالم تيك توك، وبحركة واحدة قام بها دون أن ينتبه خلال مباراة منتخب بلاده، أصبح عبد الرحمن بن فهد بن جاسم آل ثاني نجمًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
بسبب ردة الفعل العفوية التي تشبه تعويذة #كأس_العالم_قطر2022 لعّيب.. 👻قد يهمّك أيضاً
أصبح عبدالرحمن بن فهد بن جاسم أشهر شخص عربي في الصين وفتح حساب في تيكتوك ووصل عدد متابعينه خلال يوم واحد فقط "10 مليون متابع" ويطلقون عليه اسم الأمير الغاضب. 😂🇶🇦🇶🇦#Qatar2022 pic.twitter.com/jz44RNnL1U
— آمال رائد 🇶🇦 (@Amaalraeed) November 28, 2022
وأصبحت ردة فعله العفوية خلال تشجيع المنتخب القطري أمام الإكوادور تريندًا في تطبيق تيك توك في اليابان، لتفتح له باب الشهرة.
وكشف الشاب القطري البالغ عمره 16 عامًا، أنه كان يشجّع المنتخب القطري من كل قلبه، وحينما لاحقته عدسات الكاميرات التقطت له لقطة عفوية تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، شبهوها بالتعويذة المونديالية المحبوبة.
وبينما ظهر أثناء المباراة بين الحضور على المدرجات غاضباً من لاعبي المنتخب العنابي، طارت غترته فجأة فظهر وكأنه الدمية، فغدا أشهر من نار على علم ولقّب بالأمير الحزين.
وتابع أنه تفاجأ بعدها بتواصل شركة تيك توك الصينية معه عبر البريد الإلكتروني من أجل فتح حساب صيني باسمي، والمدهش أنه حصد 10 ملايين متابع في أقل من يوم.
يشار إلى أن الشاب خلال تشجيعه للعنابي بعد الخسارة بهدفين أمام الإكوادور في الافتتاح وظهوره في هيئة تميمة كأس العالم ردد كلمة لعيب، حينما طار شاله وأصبح شبه التميمة تمامًا، ليصبح بعدها ترينداً في بلد المليار والنصف نسمة.
كما تردد أن الصينيين ارتدوا ملابس الشاب القطري بعدما حصد 10 ملايين متابع في برنامج تيك توك الصيني.
وأثناء انفعال الشاب عبد الرحمن بن فهد خلال التشجيع أمسك غترته وأرجعها للخلف فالتقطت عدسات الكاميرا ردة فعله غير المخطط لها، فحصدت اللقطة أكثر من 231 ألف متابع جديد على حسابه على إنستغرام.
يشار إلى أن والد الشاب القطري هو الشيخ الراحل فهد بن جاسم آل ثاني شغل منصب وزير التجارة في قطر.