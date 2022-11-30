مشجع قطري بكأس العالم يصبح نجم تيك توك

صنعت السوشيال ميديا من مشجع قطري عادي يتابع مباريات بلاده بكأس العالم، نجمًا في عالم تيك توك، وبحركة واحدة قام بها دون أن ينتبه خلال مباراة منتخب بلاده، أصبح عبد الرحمن بن فهد بن جاسم آل ثاني نجمًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

باب الشهرة

وأصبحت ردة فعله العفوية خلال تشجيع المنتخب القطري أمام الإكوادور تريندًا في تطبيق تيك توك في اليابان، لتفتح له باب الشهرة.

وكشف الشاب القطري البالغ عمره 16 عامًا، أنه كان يشجّع المنتخب القطري من كل قلبه، وحينما لاحقته عدسات الكاميرات التقطت له لقطة عفوية تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، شبهوها بالتعويذة المونديالية المحبوبة.

الأمير الحزين

وبينما ظهر أثناء المباراة بين الحضور على المدرجات غاضباً من لاعبي المنتخب العنابي، طارت غترته فجأة فظهر وكأنه الدمية، فغدا أشهر من نار على علم ولقّب بالأمير الحزين.

وتابع أنه تفاجأ بعدها بتواصل شركة تيك توك الصينية معه عبر البريد الإلكتروني من أجل فتح حساب صيني باسمي، والمدهش أنه حصد 10 ملايين متابع في أقل من يوم.

تميمة كأس العالم

يشار إلى أن الشاب خلال تشجيعه للعنابي بعد الخسارة بهدفين أمام الإكوادور في الافتتاح وظهوره في هيئة تميمة كأس العالم ردد كلمة لعيب، حينما طار شاله وأصبح شبه التميمة تمامًا، ليصبح بعدها ترينداً في بلد المليار والنصف نسمة.

كما تردد أن الصينيين ارتدوا ملابس الشاب القطري بعدما حصد 10 ملايين متابع في برنامج تيك توك الصيني.

شهرة واسعة

وأثناء انفعال الشاب عبد الرحمن بن فهد خلال التشجيع أمسك غترته وأرجعها للخلف فالتقطت عدسات الكاميرا ردة فعله غير المخطط لها، فحصدت اللقطة أكثر من 231 ألف متابع جديد على حسابه على إنستغرام.

يشار إلى أن والد الشاب القطري هو الشيخ الراحل فهد بن جاسم آل ثاني شغل منصب وزير التجارة في قطر.