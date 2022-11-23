Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد فوز منتخبه على ألمانيا

مشجع ياباني يشكر مديره على الإجازة من المدرجات

2022-11-23 الساعة 7:58
مشجع ياباني يشكر مديره على الإجازة من المدرجات
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

في لقطة طريفة، وجه مشجع ياباني من المدرجات، الشكر لمديره على الإجازة التي أخذها، خاصة بعد فوز منتخب بلاده على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

توجيه شكر

وظهر المشجع الياباني في المدرجات، ممسكًا بلافتة مكتوب عليها: “شكرًا لك يا مديري على إجازتي لمدة أسبوعين”.

قد يهمّك أيضاً
Img

برج المملكة يتزين بالأبطال: معاك بالأخضر

Img

جريان السيول في قرية الساعد بمكة المكرمة

مفاجأة اليابان

وكان منتخب اليابان حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب الماكينات الألمانية، بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول من ركلة جزاء عبر اللاعب إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء المنتخب الألماني، لينجح المنتخب الياباني في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة الـ75، ثم عزز اللاعب تاكوما أساتو من تقدم منتخب الساموراي بالهدف الثاني بعد انفراد بالحارس مانويل نوير.

3 نقاط

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد اليابان 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب ألمانيا أي رصيد من النقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية