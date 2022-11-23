مشجع ياباني يشكر مديره على الإجازة من المدرجات

في لقطة طريفة، وجه مشجع ياباني من المدرجات، الشكر لمديره على الإجازة التي أخذها، خاصة بعد فوز منتخب بلاده على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

توجيه شكر

وظهر المشجع الياباني في المدرجات، ممسكًا بلافتة مكتوب عليها: “شكرًا لك يا مديري على إجازتي لمدة أسبوعين”.

مفاجأة اليابان

وكان منتخب اليابان حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

وكان منتخب الماكينات الألمانية، بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول من ركلة جزاء عبر اللاعب إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء المنتخب الألماني، لينجح المنتخب الياباني في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة الـ75، ثم عزز اللاعب تاكوما أساتو من تقدم منتخب الساموراي بالهدف الثاني بعد انفراد بالحارس مانويل نوير.

3 نقاط

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد اليابان 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب ألمانيا أي رصيد من النقاط.